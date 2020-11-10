Совет улемов Татарстана не поддержал запрет браков мусульман с иноверками

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

мусульманская семья, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана не поддержал заявление ДУМ России о недопустимости браков мусульман с иноверцами: в вопросах богословских заключений надо стараться сохранять межконфессиональный мир.

Подчеркивается, что «позиция ДУМ РТ по вопросу заключения межконфессиональных браков основывается на прямом толковании аятов священного Корана и мазхабических традициях». В Татарстане при этом ссылаются на ханафитскую правовую школу – наиболее распространенную в России. Согласно ей мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи.

Духовное управление мусульман РФ приняло решение, согласно которому мужчинам запрещается вступать в брак с представительницами других конфессий. Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что в ДСМР уважают решение "братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не могут".