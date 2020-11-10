Муфтий Альбир Крганов считает межконфессиональные браки возможными

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10 ноября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

мусульманство, фото: pixabay.com

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что в ДСМР уважают решение "братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не могут".

По его словам, жениться ли на женщине другой веры — решать мужчине. Он должен суметь показать избраннице красоту ислама, "чтобы жить с ней и воспитывать детей" в нем.

По словам Крганова, предписания богословов — совета улемов — носят не обязательный, а рекомендательный характер. Муфтий отметил, что около 25% браков в России — межнациональные и межконфессиональные. "Если люди любят друг друга, в отношениях должны быть уступки", - подчеркнул Альбир Крганов.

Духовное управление мусульман РФ приняло решение, согласно которому мужчинам запрещается вступать в брак с представительницами других конфессий. Исключения возможны в единичных случаях по решению местного муфтия.