Муфтий Альбир Крганов считает межконфессиональные браки возможными
10 ноября 2020, 21:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что в ДСМР уважают решение "братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не могут".
По его словам, жениться ли на женщине другой веры — решать мужчине. Он должен суметь показать избраннице красоту ислама, "чтобы жить с ней и воспитывать детей" в нем.
По словам Крганова, предписания богословов — совета улемов — носят не обязательный, а рекомендательный характер. Муфтий отметил, что около 25% браков в России — межнациональные и межконфессиональные. "Если люди любят друг друга, в отношениях должны быть уступки", - подчеркнул Альбир Крганов.
Духовное управление мусульман РФ приняло решение, согласно которому мужчинам запрещается вступать в брак с представительницами других конфессий. Исключения возможны в единичных случаях по решению местного муфтия.
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