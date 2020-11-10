Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Российским мусульманам запретили браки с немусульманками

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Российским мусульманам запретили браки с немусульманками
мусульманская свадьба, фото: pixabay.com

Духовное управление мусульман РФ приняло решение, согласно которому мужчинам запрещается вступать в брак с представительницами других конфессий. Исключения возможны в единичных случаях по решению местного муфтия.

Подчёркивается, что для мужа и жены и прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей. В брак с мусульманином может вступить немусульманка, признающая "существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников". При этом женщина должна выражать готовность следовать предписаниям Корана.

Новое богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ призвано укрепить институт мусульманской семьи.

НС

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью