Российским мусульманам запретили браки с немусульманками
10 ноября 2020, 16:13[ «Аргументы Недели» ]
Духовное управление мусульман РФ приняло решение, согласно которому мужчинам запрещается вступать в брак с представительницами других конфессий. Исключения возможны в единичных случаях по решению местного муфтия.
Подчёркивается, что для мужа и жены и прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей. В брак с мусульманином может вступить немусульманка, признающая "существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников". При этом женщина должна выражать готовность следовать предписаниям Корана.
Новое богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ призвано укрепить институт мусульманской семьи.
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