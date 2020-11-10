Российским мусульманам запретили браки с немусульманками

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10 ноября 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

мусульманская свадьба, фото: pixabay.com

Духовное управление мусульман РФ приняло решение, согласно которому мужчинам запрещается вступать в брак с представительницами других конфессий. Исключения возможны в единичных случаях по решению местного муфтия.

Подчёркивается, что для мужа и жены и прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей. В брак с мусульманином может вступить немусульманка, признающая "существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников". При этом женщина должна выражать готовность следовать предписаниям Корана.

Новое богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ призвано укрепить институт мусульманской семьи.