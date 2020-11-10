Мишустин распорядился выделить на выплаты медработникам 26 млрд рублей

Российский премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 10 ноября, подписал распоряжение о выделении более 26 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь заболевшим COVID-19.
Согласно тексту документа, Мишустин поручил выделить Минфину РФ из резервного фонда российского правительства в текущем году бюджетные ассигнования в размере 26 065 138,2 тысячи рублей.
Данные меры приняты в целях предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации для специальной социальной выплаты медицинским и прочим работникам, которые занимаются диагностикой и помогают лечить граждан с коронавирусной инфекцией.
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