Замглавы Минтруда РФ: Материнский капитал планируется повышать каждый год

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

дети, фото: pixabay.com

Замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина сообщила, что материнский капитал планируется повышать каждый год. Выплаты составляют 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч рублей - на второго.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», - прояснила она.

Баталина отметила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.

Ранее о ежегодном повышении материнского капитала заявили президент РФ Владимир Путин и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.