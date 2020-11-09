Попова призвала ужесточить ограничения в регионах с самой сложной ситуацией по COVID-19

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9 ноября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край - это регионы, в которых показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 превышают средний по стране.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова считает, что в таких регионах необходимо ужесточить ограничения по коронавирусу.

По данным Поповой, в этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются. Более 55 процентов населения в этих регионах не соблюдают масочный режим в общественных местах.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в России остается сложной.

Количество зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в России впервые превысило 21 тысячу и составило 21 798.