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Попова назвала российские регионы, где большинство граждан не соблюдают масочный режим

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Попова назвала российские регионы, где большинство граждан не соблюдают масочный режим
медицинские маски, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 9 ноября, заявила, что в некоторых регионах Российской Федерации более 55 процентов населения не соблюдают масочный режим в общественных местах.

Согласно последней информации, предоставленной Анной Поповой, речь идет о Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Пензенской области. Более половины жителей вышеуказанных регионов не носят маски в общественном транспорте и торговых центрах.

Ранее сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране остается сложной.

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