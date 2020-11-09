Попова назвала российские регионы, где большинство граждан не соблюдают масочный режим

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9 ноября 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

медицинские маски, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 9 ноября, заявила, что в некоторых регионах Российской Федерации более 55 процентов населения не соблюдают масочный режим в общественных местах.

Согласно последней информации, предоставленной Анной Поповой, речь идет о Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Пензенской области. Более половины жителей вышеуказанных регионов не носят маски в общественном транспорте и торговых центрах.

Ранее сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране остается сложной.