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Мишустин назвал «сложной» ситуацию с COVID-19 в России

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин назвал «сложной» ситуацию с COVID-19 в России
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране остается сложной.

Мишустин подчеркнул, что средства федерального бюджета, которые необходимы для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, уже доведены до регионов Российской Федерации. Премьер-министр добавил, что в каждом субъекте РФ следует обеспечить все необходимое для лечения граждан, передает RT.

Председатель правительства уточнил, что речь идет и о системе тестирования, а также лекарствах и средствах индивидуальной защиты.

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