Мишустин назвал «сложной» ситуацию с COVID-19 в России
9 ноября 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране остается сложной.
Мишустин подчеркнул, что средства федерального бюджета, которые необходимы для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, уже доведены до регионов Российской Федерации. Премьер-министр добавил, что в каждом субъекте РФ следует обеспечить все необходимое для лечения граждан, передает RT.
Председатель правительства уточнил, что речь идет и о системе тестирования, а также лекарствах и средствах индивидуальной защиты.
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