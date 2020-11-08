Шнуров написал шуточное стихотворение про видео с Дзюбой
8 ноября 2020, 21:57[ «Аргументы Недели» ]
Известный музыкант Сергей Шнуров высмеял интимное видео нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы. В воскресенье в Сеть попал ролик, на котором спортсмен удовлетворяет сам себя.
«Кто там … на камеру полощет? // Дзюба, что ли? Это просто гранд. // Он случайно сделал челлендж мощный // Капитанам остальных команд! // В интернете накалились страсти. // Что футбольные смотреть нам матчи?» - написал исполнитель в Instagram.
Ранее сообщалось, что из-за скандального видео Дзюбу лишили капитанской повязки на воскресный матч "Зенит"-"Краснодар". Кроме того, болельщики "Зенита" освистали нападающего и вывесили на трибуне баннер: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».
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