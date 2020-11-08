Представитель Жванецкого назвал дату похорон

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8 ноября 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Жванецкий, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Олег Сташкевич, представитель ушедшего из жизни в пятницу на 87-м году жизни писателя – сатирика Михаила Жванецкого, сообщил, что его похоронят в Москве в понедельник, 9 ноября.

«Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», - пояснил он.

Ранее хорошая знакомая Михаила Жванецкого актриса Нонна Гришаева рассказала, что писатель тяжело болел долгое время. В день смерти сатирика близкие сказали ей, что его состояние ухудшилось.

Кроме того, телеведущий Владимир Познер подтвердил, что причиной смерти Жванецкого стала болезнь.