Латвия: памяти Михаила Жванецкого

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7 ноября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Михаил Жванецкий, globallookpress.com, © Natalia Shakhanova

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий. На протяжении нескольких десятилетий писатель, артист оставался кумиром для людей со всего мира. Да и в Латвии Михаила Михайловича всегда встречали очень тепло. Выступления проходили при полных залах.

Михаил Жванецкий любил Ригу, Юрмалу, Латвию. Всегда с удовольствием приезжал в Прибалтику. Недаром артист говорил: «Латвия – это Запад! Всегда была Западом. В нашей убогой жизни была нашим убогим Западом».

Как всегда, с юмором, оригинально.

Сказать, что Михаил Михайлович всегда давал с удовольствием интервью – не могу. И этому есть объяснение: отработать концерт, а потом «удовлетворить» вопросы любопытных журналистов… Но интервью были! Мне повезло два раза пообщаться с Михаилом Жванецким. Поверьте, такие интервью не забываются!

-Михаил Михайлович, вы, видимо, устали от вопросов о своем портфеле. Но вы и ваш портфель – образ! Что в нем?

-Портфель – мой талисман. Уже стал таким старым, ветхим, что в нем ничего и нет. Просто не помещается. Я его в другую сумку кладу, чтобы сохранился. Это портфель моего отца, он с ним ходил к пациентам (отец М.Жванецкого был врач-пр. «АН»), а потом мне мама его передала… Уже после смерти отца.

-С чувством юмора нужно родиться или он «приобретается» со временем?

-Возможно, при рождении… Возможно, по наследству. Юмор – прекрасная форма мышления.

-Вы свои мысли записываете в дневник? Вообще, ведете «рабочий» дневник?

-Я записываю свои мысли, конечно. Но не назвал бы это «рабочим» дневником. А может мои записи и есть… дневник. Давно Аркадий Райкин мне посоветовал купить тетрадь и записывать свои мысли. Тетрадь не приобрел, а записные книжки есть.

-Что вас связывает с Латвией?

-У меня много друзей в Латвии. Рига – приятный, чистый город… И главное – море рядом.

-У вас много поклонниц в Латвии. Не устаете от внимания женщин?

-Мне нравятся красивые женщины. Иногда я даже целую красивых женщин. Но любимая у меня одна – супруга. Мудрая, спокойная и не задающая глупых вопросов.

Михаил Жванецкий ушел от нас. Непривычно, что в летние месяца его не увидят на улицах Юрмалы… Непривычно! Останется только память. Но и это прекрасно!