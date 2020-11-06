Эпидемиолог Горелов оценил опасность мутации коронавируса

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6 ноября 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов прокомментировал информацию о мутации новой коронавирусной инфекции.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», - пояснил он.

Горелов отметил, что сейчас примерно 2/3 заразившихся переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. По его словам, тяжелых пациентов больше не стало, а бессимптомных и легких - примерно такое же количество, как было весной.

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