Пермяк назвал сумму, которую потратил на лечение коронавируса в домашних условиях

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

таблетки, фото: pixabay.com

Житель Перми, который заметил у себя симптомы новой коронавирусной инфекции, рассказал, сколько стоит четырёхнедельное лечение в домашних условиях. По его словам, он ушел на вынужденный карантин 1 октября.

В первые дни появления симптомов мужчина сделал тест на антитела типа IgM и IgG и получил отрицательные результаты. Контрольный тест пермяк сделал 22 октября и в его крови уже обнаружились антитела IgG, что является свидетельством перенесенного коронавируса.

«Официально коронавирус у меня не подтвердили. Тесты ПЦР, которые взяли с большой задержкой, отрицательные. Но антитела типа IgG откуда-то же появились», - высказал он.

Пермяк отметил, что лечение ему назначили до получения результатов анализа. Врачи выписали пациенту сначала антибиотик «Азитромицин» (6 дней), а потом еще «Левофлаксоцин» (10 дней), говорится в предоставленном собеседником рецепте. Также мужчине назначили «Курантил» для разжижения крови, витамин D и аскорутин, для снятия отечности «Цетрин», но он принимал «Дезлоратадин». Он добавил, что в начале болезни для полоскания горла использовал Миромистин, для носа - Назонекс, а для укрепления иммунитета - «Ингарон». В период выздоровления в качестве отхаркивающих препаратов принимал АЦЦ Лонг и Джосет, а для лечения дисбактериоза – «Линекс Форте», уточнил пациент.

Собеседник пояснил, что из симптомов заболевания испытывал сильную слабость, боль в горе и груди, заложенность в носу и отсутствие обоняния. При этом он не принимал жаропонижающие средства, поскольку у него не поднималась температура. Пермяк признался, что потратил на лекарства и лечение в целом 7 443 рубля.