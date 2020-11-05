Премьер Дании предупредила об уничтожении норок в стране для борьбы с коронавирусом

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5 ноября 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

норка, фото: pixabay.com

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о решении местных властей уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Выявлено 12 случаев в королевстве.

«Все норки в Дании должны быть уничтожены. Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это», - высказала она.

Фредериксен отметила, что коронавирус обнаружили на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная. По ее словам, риск распространения мутировавшей инфекции слишком высокий. Власти Дании уверены, что новая мутация может перейти и в другие страны, добавила она.

«… в условиях мутации вируса мы также понимаем, какую ответственность мы несем перед остальным миром», - пояснила она, отметив, что в уничтожении норок фермерам помогут Вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным местных СМИ, особенность мутировавшей инфекции заключается в ослаблении способности к образованию антител, что может привести к проблемам при использовании вакцины от COVID-19. Поэтому зверьки, у которых обнаружилась данная форма, могут стать угрозой в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.