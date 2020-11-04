Специалист сообщил, кому в 2021 году назначат пенсию раньше срока

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4 ноября 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

фото: pixabay.com

В 2021 году право на досрочную пенсию получат граждане, работающие на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах. Эксперт, руководитель НПФ Евгений Биезбардис уточнил, что такое право имеют работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Также досрочно пенсию назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют и некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья – например, инвалиды, или люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

С повышением пенсионного возраста более ранний выход на пенсию предусмотрен для целого ряда новых категорий. Это предпенсионеры, которым до пенсии остается два года, если у женщины есть стаж 20 лет, а у мужчины - 25, и не могут трудоустроиться после увольнения. В пенсионный фонд необходимо предоставить справку из центра занятости.

Также досрочная пенсия возможна для многодетных матерей. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми - на четыре года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, пенсия наступает в 50 лет.

Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем – для женщин не менее 37 лет и для мужчин – не менее 42 лет.