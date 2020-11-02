Эксперт Пукалов назвал положительную сторону коронавируса

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2 ноября 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

грядки, фото: pixabay.com

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал о положительном влиянии новой коронавирусной инфекции на людей. По его словам, закрытие границ и самоизоляция изменили отношение общества к «своей земле».

«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах … Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить, где попало», - пояснил он радио Sputnik.

Однако Пукалов назвал и негативные последствия коронавируса для природы. Он отметил, что появился огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.

«Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше», - резюмировал эксперт.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил влияние новой коронавирусной инфекции на повседневную жизнь.