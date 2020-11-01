Мурашко заявил, что коронавирус не изменит радикально жизнь людей

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске,Alexander Zemlianichenko/ globallookpress.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил влияние новой коронавирусной инфекции на повседневную жизнь. По его словам, пандемия не сможет радикально изменить привычки людей, но отпечаток в любом случае оставит.

«Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет. Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше», - высказал он в эфире телеканала «НТВ».

В пример Мурашко привел ситуацию, когда человек задумывается перед тем, как подает руку.

Ранее американские врачи опубликовали фото нетипичного проявления коронавируса на пальцах и ладонях.