Мурашко заявил, что коронавирус не изменит радикально жизнь людей
1 ноября 2020, 19:23[ «Аргументы Недели» ]
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил влияние новой коронавирусной инфекции на повседневную жизнь. По его словам, пандемия не сможет радикально изменить привычки людей, но отпечаток в любом случае оставит.
«Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет. Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше», - высказал он в эфире телеканала «НТВ».
В пример Мурашко привел ситуацию, когда человек задумывается перед тем, как подает руку.
Ранее американские врачи опубликовали фото нетипичного проявления коронавируса на пальцах и ладонях.
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