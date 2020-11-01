В Подмосковье скончался экс-губернатор Волгоградской области, заразившийся коронавирусом нового типа

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1 ноября 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта, который до этого заразился коронавирусом, умер в Подмосковье. Об этом рассказали во властных структурах региона.

Известно: Николай Кириллович скончался в клинике в Подмосковье, он был госпитализирован туда с коронавирусной инфекцией, из-за чего обострились хронические заболевания. Ему было 73 года.

Николай Максюта был губернатором Волгоградской области с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года являлся членом Совета Федерации РФ.

Ранее сообщалось: в Калмыкии власти продлили режим ограничений из-за COVID-19 до 15 ноября.