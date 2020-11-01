В Калмыкии власти продлили режим ограничений из-за COVID-19 до 15 ноября

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1 ноября 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Калмыкии власти продлили режим ограничений из-за COVID-19 еще на две недели - до 15 ноября включительно. Об этом рассказала пресс-служба главы региона.

Известно: для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. По оценке оперштаба, республика еще не достигла показателей эпидемиологического благополучия, рекомендованных Роспотребнадзором РФ для перехода на следующий этап снятия ограничений.

Ношение масок в регионе стало обязательным в местах массового пребывания людей. Ежедневно проводится обработка свыше 900 мазков на базе пяти республиканских лабораторий, а также производятся КТ-исследования в шести медучреждениях региона.

Ранее сообщалось: в Израиле начали испытания вакцины от коронавируса нового типа.