В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса нового типа
1 ноября 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса нового типа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны.
Известно: вакцина была введена в больнице "Шиба". До этого сообщалось, что Израиль начнёт клинические испытания прививки от коронавирусной инфекции в воскресенье, 1 ноября.
Испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55. Во второй, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 человек. Третья, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле/мае и в ней примут участие 30 тысяч жителей.
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