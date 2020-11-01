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В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса нового типа

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса нового типа
Вирус. Фото: pixabay.com

Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса нового типа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны.

Известно: вакцина была введена в больнице "Шиба". До этого сообщалось, что Израиль начнёт клинические испытания прививки от коронавирусной инфекции в воскресенье, 1 ноября.

Испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55.  Во второй, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 человек. Третья, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле/мае и в ней примут участие 30 тысяч жителей.

Ранее сообщалось: в Российской Федерации провели более 61 млн. тестов на коронавирусную инфекцию.

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