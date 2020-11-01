В Российской Федерации провели более 61 млн. тестов на коронавирусную инфекцию

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1 ноября 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Российские врачи провели более 61 млн тестов на выявление нового коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 61 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за минувшие сутки было сделано 587 тыс. исследований.

Известно: под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 389,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось: медики рассказали, как пандемия коронавируса повлияла на беременных женщин.