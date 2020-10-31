Медики рассказали, как пандемия коронавируса повлияла на беременных женщин

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31 октября 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay

Из-за пандемии COVID-19 в нескольких регионах России беременным женщинам отменили обязательную медицинскую комиссию. Об этом говорится в обращениях в редакцию НСН от жительниц страны.

В свою очередь, акушер-гинеколог Евгения Балашова подтвердила, что медкомиссия у беременных женщин была отменена в столице еще во время «первой волны» коронавируса. Она также указала на важность прохождения медицинской комиссии с узкими специалистами в процессе беременности.

«Наблюдение - это не просто формальность, а совершенно необходимое мероприятие. В стандарт оказания медицинской помощи входит консультация узких специалистов: окулист, который смотрит глазное дно - насколько адекватна сетчатка, не отходит ли глазное дно; стоматолог; терапевт со всеми необходимыми обследованиями; ЭКГ снимается и так далее. Все это направлено на сохранение здоровья беременной женщины и плода», - отметила Балашова.