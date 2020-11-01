В России впервые зафиксировали более 2 тысяч смертей из-за COVID-19 за неделю
1 ноября 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Впервые с начала пандемии на территории России зарегистрировали более 2 тысяч смертей из-за коронавируса нового типа за неделю. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье журналисты.
Согласно последним данным, за прошедшую неделю в Российской Федерации зафиксировали 2 185 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции. Данный показатель стал максимальным с начала пандемии. В предыдущие семь дней в стране выявили 1 863 жертвы COVID-19.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России подтвердили 18 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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