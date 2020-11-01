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За сутки в России выявили 18 665 случаев заражения COVID-19

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России выявили 18 665 случаев заражения COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
За минувшие сутки на территории России подтвердили 18 665 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром в воскресенье, 1 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Отмечается также, что у 24,9 процента зараженных россиян не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В оперштабе добавили, что в общей сложности с начала пандемии в России выявили 1 636 781 случай заболевания.
ЕТ

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