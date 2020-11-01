Профессор Нетесов: ношение очков снижает риск заражения COVID-19 в пять раз

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1 ноября 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

очки, pixabay.com

Доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом нового типа в пять раз реже.

Нетесов в беседе с журналистами уточнил, что вышеуказанная тенденция проявляется именно на территории Китая, где люди редко носят контактные линзы, но при этом многие постоянно носят очки. По словам профессора, пациентов в очках оказалось очень мало – всего десять процентов людей с COVID-19 носили данный аксессуар.

Доктор наук напомнил, что главными каналами заражения коронавирусной инфекцией являются нос и слизистая глаз.