Профессор Нетесов: ношение очков снижает риск заражения COVID-19 в пять раз

Доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом нового типа в пять раз реже.
Нетесов в беседе с журналистами уточнил, что вышеуказанная тенденция проявляется именно на территории Китая, где люди редко носят контактные линзы, но при этом многие постоянно носят очки. По словам профессора, пациентов в очках оказалось очень мало – всего десять процентов людей с COVID-19 носили данный аксессуар.
Доктор наук напомнил, что главными каналами заражения коронавирусной инфекцией являются нос и слизистая глаз.
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