Названы регионы в России, где выявили наибольшее число случаев коронавируса за сутки

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30 октября 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 599 976 человек. Об этом стало известно в пятницу, 30 октября.

За минувшие сутки выявлено 18 283 новых случая COVID-19, 355 летальных исходов, выздоровели - 14 519 человек.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве – 5268, Санкт-Петербурге – 801, Московской области – 524, Нижегородской области – 401 и Архангельской области – 325.

Наименьшее - Еврейская АО – 42, Чеченская Республика – 12 и Ненецкий АО- 6. Ни одного случая не выявлено в Чукотском АО.

Темпы прироста за сутки выросли до 1,2 процента.