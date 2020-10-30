Количество новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 18 тысяч
30 октября 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом на территории России превысило 18 тысяч. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа в России выявили 18 283 случая заболевания COVID-19 в 84 регионах. В оперштабе утром в пятницу, 30 октября, уточнили, что у 22,3% зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Общее количество инфицированных на территории РФ с начала пандемии составило 1 599 976.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.