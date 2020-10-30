Количество новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 18 тысяч

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом на территории России превысило 18 тысяч. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в России выявили 18 283 случая заболевания COVID-19 в 84 регионах. В оперштабе утром в пятницу, 30 октября, уточнили, что у 22,3% зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Общее количество инфицированных на территории РФ с начала пандемии составило 1 599 976.