Иммунолог Жемчугов назвал условие окончания пандемии COVID-19

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30 октября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал, когда в мире завершится коронавирусная пандемия. По его словам, иммунная прослойка должна достигнуть 70-80%.

«Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% - остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания», - пояснил он.

Жемчугов призвал посчитать пропорционален ли рост числа умерших от коронавируса к росту числа зараженных, поскольку это главный критерий достаточности системы здравоохранения.

«Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает», - уточнил он.