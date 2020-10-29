Добровинский обжалует решение Адвокатской палаты Москвы лишить его статуса адвоката
29 октября 2020, 23:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВЗГЛЯД
Александр Добровинский намерен в суде обжаловать решение Совета Адвокатской палаты Москвы лишить его статуса адвоката на два года. Добровинский в суде защищал интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым.
По признанию адвоката, решение его удивило и возмутило, он обратится в суд и будет его обжаловать, так как дорожит статусом адвоката, - сообщает интернет-издание ВЗГЛЯД.
Добровинский отметил, что решение палаты лишить его статуса было для него неожиданным, так как квалификационная комиссия не признала в его действиях дисциплинарного проступка.
Он также подчеркнул, что Министерство юстиции России, обладая правом прекращения статуса адвоката, такого предложения не выдвигало.
Адвокат Эльман Пашаев выразил мнение, что Александра Добровинского лишили статуса из-за того, что тот устраивал шоу на телевизионных каналах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.