Президент России рассказал об отношении к нетрадиционным бракам
29 октября 2020, 16:06[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в выступлении на форуме "Россия зовёт!" рассказал о своём отношении к нетрадиционным бракам. Он отметил, что глава государства должен заботиться о решении демографических проблем.
"Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. В том числе нетрадиционным бракам", - сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что сказал "с пониманием" и хотел бы, чтобы все обратили внимание на это слово. Поскольку он руководитель страны, для него важны решения демографических проблем, а люди, состоящие в нетрадиционных браках, "как известно, детей на свет не производят".
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