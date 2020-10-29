Президент России рассказал об отношении к нетрадиционным бракам

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29 октября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в выступлении на форуме "Россия зовёт!" рассказал о своём отношении к нетрадиционным бракам. Он отметил, что глава государства должен заботиться о решении демографических проблем.

"Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. В том числе нетрадиционным бракам", - сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что сказал "с пониманием" и хотел бы, чтобы все обратили внимание на это слово. Поскольку он руководитель страны, для него важны решения демографических проблем, а люди, состоящие в нетрадиционных браках, "как известно, детей на свет не производят".

Владимир Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 и предложил льготы для бизнеса из-за пандемии.