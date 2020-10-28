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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
фото: человек в маске, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в столице спокойная, ее удалось стабилизировать.

«… на сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости, и индекс, и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что с 28 октября на территории России вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

БА

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