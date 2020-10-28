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В России начался режим обязательного ношения масок в общественных местах

, 07:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В России начался режим обязательного ношения масок в общественных местах
Фото: сайт ГД

На территории России с 28 октября вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

Соответствующее постановление накануне подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме этого, ведомство рекомендовало с 28 октября также повсеместно запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

Ранее Попова заявила, что заражение возможно даже после вакцинации.

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