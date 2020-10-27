Попова заявила, что заражение возможно даже после вакцинации
27 октября 2020, 21:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцины защищают от тяжелых форм заболеваний, но заражение остается возможным.
Главный санитарный врач России добавила, что даже после вакцинации необходимо соблюдать меры для предотвращения распространения вирусных инфекций.
«Все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения болезни, которое может вызвать вирус. Но очень многие - в первую очередь вакцины против гриппа - не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболевания», - сказала она.
Ранее Попова сообщила, что прекрасно переносит прививку от COVID-19.
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