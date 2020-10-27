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Попова сообщила, что прекрасно переносит прививку от COVID-19

, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Попова сообщила, что прекрасно переносит прививку от COVID-19
шприц, ампула, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая ранее привилась вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", заявила во вторник, 27 октября, что переносит ее прекрасно.

Анна Попова сегодня вечером сообщила журналистам, что к настоящему моменту в Роспотребнадзоре от коронавирусной инфекции именно вакциной "Вектора" привита только она, чтобы на себе определить ощущения, переносимость и эффективность препарата.

По словам главы ведомства, антитела уже выработались, а переносимость "прекрасная".

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