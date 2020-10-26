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США отказались от рекламы вакцины Санта-Клаусами

, 13:33 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: WSJ

США отказались от рекламы вакцины Санта-Клаусами
фото globallookpress.com/ Britta Pedersen

Американские власти планировали запустить рекламную акцию вакцин с привлечением Санта-Клаусов. Однако были вынуждены отказаться от таких планов. Об этом сообщила the Wall Street Journal.

Агентство здравоохранения США остановило антикоронавирусную рекламную акцию. Об этом в заголовке сообщила американская the Wall Street Journal.

Сообщается, что администрация Дональда Трампа предложила сделку актерам, играющим Санта-Клаусов и эльфов. Если они согласятся продвигать вакцину от коронавируса, то смогут получить ее раньше других. Но потом власти отказались от этих планов.

«Это была наша самая большая надежда на Рождество 2020 года», — признается председатель ордена «настоящих бородатых Сант» Рик Эрвин: «а теперь, похоже, этого не произойдет».

Некоторое время назад Соединенные Штаты объявили о скором появлении собственной вакцины от коронавируса. Ее появление анонсировано на конец года.

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