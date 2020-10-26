США отказались от рекламы вакцины Санта-Клаусами

26 октября 2020, 13:33[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: WSJ
Американские власти планировали запустить рекламную акцию вакцин с привлечением Санта-Клаусов. Однако были вынуждены отказаться от таких планов. Об этом сообщила the Wall Street Journal.
Агентство здравоохранения США остановило антикоронавирусную рекламную акцию. Об этом в заголовке сообщила американская the Wall Street Journal.
Сообщается, что администрация Дональда Трампа предложила сделку актерам, играющим Санта-Клаусов и эльфов. Если они согласятся продвигать вакцину от коронавируса, то смогут получить ее раньше других. Но потом власти отказались от этих планов.
«Это была наша самая большая надежда на Рождество 2020 года», — признается председатель ордена «настоящих бородатых Сант» Рик Эрвин: «а теперь, похоже, этого не произойдет».
Некоторое время назад Соединенные Штаты объявили о скором появлении собственной вакцины от коронавируса. Ее появление анонсировано на конец года.
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