Чешский бизнесмен Константинов предложил организовать «туры за вакциной» в Россию

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28 октября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Пражский бизнесмен Андрей Константинов предложил организовать для чехов туры в Россию, в ходе которых им будут делать вакцину против новой коронавирусной инфекции. По его словам, местные жители могут получить лекарство уже сейчас.

«В России ситуация с вакциной гораздо лучше, чем в Европе. В стране не только изобрели две вакцины, но и прошли дальнейший путь – разработали логистику, провели испытания, организовали доставку – это сложные процессы, особенно если мы говорим о массовом объеме поставки», - пояснил он.

Константинов призвал европейцев не ждать разработки собственной вакцины в период, когда в странах ЕС растет заболеваемость. Он считает, что прививку можно будет сделать в московской клинике академика Ройтберга АО «Медицина».

При этом в тур будет входить получение визы, тестирование на COVID-19 и авиабилеты. Такая поездка обойдется чехам примерно в 30 тысяч крон – около 100 тысяч рублей. Однако прямые перелеты между странами закрыты, поэтому придется лететь с пересадкой.