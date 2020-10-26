Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 октября 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

прививка, фото: pixels.com

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, влияет ли вакцина против новой коронавирусной инфекции от научного центра «Вектор» - «ЭпиВакКорона» - на репродуктивную функцию организма.

«Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона" завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины на структуру половых желез», - пояснили в ведомстве.

Эксперты уточнили, что на протяжении долгого времени будет вестись контроль за привитыми добровольцами. Они отметили, что это поможет выявить любые потенциальные отклонения.

Напомним, что в октябре в России зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19 – «ЭпиВакКорону». В ноябре стартуют пострегистрационные испытания.