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Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию
прививка, фото: pixels.com

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, влияет ли вакцина против новой коронавирусной инфекции от научного центра «Вектор» - «ЭпиВакКорона» - на репродуктивную функцию организма.

«Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона" завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины на структуру половых желез», - пояснили в ведомстве.

Эксперты уточнили, что на протяжении долгого времени будет вестись контроль за привитыми добровольцами. Они отметили, что это поможет выявить любые потенциальные отклонения.

Напомним, что в октябре в России зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19 – «ЭпиВакКорону». В ноябре стартуют пострегистрационные испытания.

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