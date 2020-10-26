Инфекционист Тимаков назвал отличия ПЦР-теста от теста на антитела

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26 октября 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

медик, фото: pixabay.com

Инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что россияне могут проверить себя на коронавирус сразу несколькими способами: мазок ПЦР и тесты на антитела. По его словам, их нужно использовать в определенное время, чтобы они не потеряли свою эффективность.

«Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Тимаков отметил, что мазок из носоглотки и ротоглотки может отличаться. Врач добавил, что более достоверный результат дает ПЦР-тест, если мазок берут из двух путей и смешивают в одной пробирке. Он уточнил, что данный тест следует делать в первые две недели болезни и после завершения инкубационного периода.

«Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и бесполезно абсолютно. Антитела начинают формироваться на 7–10-й день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше 7 дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G», - объяснил эксперт.

Ранее инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег.