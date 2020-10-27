Профильный комитет Госдумы поддержал проект о расширении полномочий полиции

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27 октября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

полицейский, фото: globallookpress.com

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Государственной думе принять в первом чтении проект о новых полномочиях сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Глава комитета Василий Пискарев рассказал, что законопроект обсуждался с участием правозащитников и адвокатов. Даны рекомендации более четко прописать некоторые пункты, чтобы исключить нарушение прав граждан.

Напомним, полицейским могут разрешить вскрывать чужие автомобили, оцеплять жилые дома, проникать в квартиры. Расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применять огнестрельное оружие. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в мае.

Зачем российским полицейским хотят предоставить новые полномочия.