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13 мая 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Фото: соцсети

В Государственную Думу РФ был внесён законопроект о предоставлении новых полномочий полиции. Инициатором фактически стало МВД России. Закон расширит возможности для полицейских и во многих ситуациях снимет с них ответственность.

Сегодня силовые структуры России становятся мощным органом контроля общественной жизни. Эти тенденции начинали прослеживаться уже давно, а очевидными стали летом 2019 года, когда протестные социальные настроения выводили людей на улицу, где их во всеоружии ожидали представители правоохранительных органов, кажется, лишенные любых ограничений. Меры, которые предпринимались тем летом были избыточными и проводились не в соответствии с законом, а скорее с результативностью. По крайней мере, именно так считают многие очевидцы событий. Сотрудники полиции и Росгвардии сначала работали слаженным карательным механизмом, а затем выступали в суде в качестве потерпевших и свидетелей преступного разгула бесчеловечной жестокости оппозиционеров.

Летние митинги

Однако протестные настроения в скором времени поутихли, и на смену им спустя полгода пришла эпидемия коронавируса, которая превратила полицию в полноценный контролирующий орган. Правда, на этот раз большая часть мер, которые регулируют взаимоотношения полиции и граждан, оправдана безопасностью населения. К сожалению, не все были готовы соблюдать новые эпидемиологические правила, обязывающие находиться дома. И представители правоохранительных органов, как правило, отлавливали нарушителей на улице и вежливо разъясняли им всю опасность эпидемии коронавируса. Однако и на этот раз не обходилось без пугающих казусов. Так, например, в Красноярске девушек, которые пришли в отделение полицией с заявлением об изнасиловании, сначала хотели оштрафовать за нарушение самоизоляции. Преступника, к слову, нашли.

Все эти тенденции последних лет лишь в очередной раз подтверждают, что у российской полиции, по мнению многих экспертов, достаточно полномочий для того, чтобы противостоять преступности. Однако в Госдуму был внесён законопроект, расширяющий полномочия полицейских.

Безграничные возможности

Министр МВД России Владимир Колокольцев

Список новых полномочий, которые теперь должны оценить депутаты, включает в себя множество спорных нововведений. Спорных с точки зрения защищенности граждан. Полицейским могут разрешить предпринимать следующие меры:

• применять оружие не только в предусмотренных законодательством случаях (например, если преступник сам достал оружие или приблизился к сотруднику на опасное расстояние), но и в случаях, в которых действия злоумышленника можно расценить с точки зрения угрозы нападения;

• вскрывать автомобили и проникать в них, если это необходимо для спасения жизни граждан или их безопасности;

• проникать в жилые дома, на земельные участки и другие помещения граждан;

• блокировать территории, различные жилые помещения и строения, а также другие объекты;

• всеми доступными, в том числе и визуальными методами обозначать места преступлений;

• наконец, законопроектом предлагается установить следующее правило: полицейского нельзя преследовать за действия, которые были совершены при выполнении обязанностей, возложенных на него долгом службы.

Все эти нововведения, как бы это не звучало парадоксально, серьезно подрывают безопасность граждан. Ведь с увеличением числа полномочий полиции может увеличиться список ситуаций, в которых гражданин окажется бесправным и незащищенным. Так, например, полиция не будет нести ответственность за порчу имущества, которая могла произойти во время выполнения служебного долга. Вскрытый автомобиль никто ремонтировать не будет.

Что же касается новых правил применения оружия, то в этом случае полицейский фактически наделяется безграничными возможностями. Дело в том, что практически любое действие злоумышленника можно, в случае необходимости, трактовать, как угрозу безопасности сотрудника правоохранительных органов. Это нововведение может серьёзно изменить жизненные приоритеты политических активистов, выступающих против действующих порядков.

Полицейские

Снятие с полицейских ответственности за действия, совершенные во время исполнения служебных обязанностей, может серьёзно перевернуть законодательство, в том числе и уголовное. Получается, что сотрудники смогут избегать наказаний за преступления, которые совершались ими непосредственно в «рабочее время». А это, по распространённому мнению, может привести к тому, что полиция станет неконтролируема.

Законопроект с поправками стал инициативой МВД России. Это связано, по разным данным, с тем, что многие из действий полицией уже активно применяются, но при этом не прописаны в законодательстве. Будет ли законопроект принят – пока не ясно, однако вероятнее всего его принятие состоится. Это может серьёзно изменить область взаимодействия между гражданами и представителями правоохранительных органов.