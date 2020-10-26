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Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Калининграда и следует на северо-запад

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Калининграда и следует на северо-запад
Судно "Академик Черский", gazprom.ru, globallookpress.com

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», после нескольких недель стоянки около Калининграда вышел из порта и направился на северо-запад.

Судя по данным мониторинговых порталов Marine Traffic и Vesselfinder, 25 октября, в воскресенье, вечером судно «Академик Черский» пошло в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок газопровода «Северный поток-2». Пункт назначения судна не указан. По данным портала Vesselfinder, трубоукладчик находится в статусе «выполнение работ».

Ранее «Академик Черский» несколько месяцев простоял в немецком порту Мукран — логистической базе проекта «Северный поток-2».  Седьмого октября судно прибыло в Калининград и встало на якорь недалеко от российского порта напротив Куршской косы. Около него проводило работы судно снабжения «Финвал», зарегистрированное на «Газпромбанк лизинг».

Строительство газопровода приостановлено из-за санкций США. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал возможное расширение санкций против «Северного потока-2» со стороны США.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» - единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования.

ИЧ

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