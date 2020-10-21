Эксперт Юшков оценил возможное расширение санкций по «СП-2»: «Кого США сейчас хотят наказывать»

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21 октября 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал возможное расширение санкций против «Северного потока-2» со стороны Соединенных Штатов.

«… на данный момент никто ничего не нарушает, никто не строит "Северный поток-2". Поэтому непонятно, кого США сейчас хотят наказывать этими санкциями. Судно "Академик Черский"? Да, все считают, что оно будет продолжать строительство. Но "Академик Черский" не приступал к строительству, а значит, не попал в черный список, и штрафовать его не за что. И даже если кто-то проводил его модернизацию, то его тоже нельзя наказывать, потому что сам "Черский " не находится под санкциями … И только когда они [суда] приступят к работам, они подпадут под американские санкции 2019 года, вот тогда с ними будет сложно работать», - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Однако Юшков уверен, что строительство трубопровода «Северный поток-2» скоро продолжится. По его словам, корабли, которые стояли четыре месяца в порту Мукран, в том числе «Академик Черский», вышли из порта, вокруг него крутятся суда снабжения. Он предположил, что в ноябре начнется процесс достройки.

«… для России важнее достроить газопровод, а дальше уже будут разбираться, что делать с этими санкциями и с судами», - резюмировал он.