В Мягком кинотеатре прошёл премьерный показ художественного фильма «Доктор Лиза»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 октября 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

События этих 24 часов позволяют раскрыть характер и образ жизни врача-реаниматолога и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи (помощь неизлечимо больным людям). Фильм основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях её семьи и друзей.

Зрители в зале очень тепло встретили картину, то и дело смахивая слезы с глаз. Неудивительно, ведь кино о таком, без преувеличения, великом человеке, который жертвовал собой, чтобы помочь ближнему, не может вызвать другую реакцию.

Краткое описание: "Москва, 2012 год. Семья Глинки готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. В плане только заехать в Фонд и принять еженедельных пациентов на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы умирает пятилетняя девочка. Лечащий врач вынужден выписать Еву из стационара. Из-за проблем, связанных с медицинскими формальностями, ребенок, страдающий онкологией, оказывается без обезболивающего. С последней надеждой отец девочки бросается к Лизе за помощью. Безрезультатно использовав все способы помочь ребенку в рамках системы, Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…"

А что было дальше - Вы сможете увидеть в фильме "Доктор Лиза", который уже транслируется во всех кинотеатрах сети Мягкий кинотеатр. Ищите кино "Доктор Лиза" в расписании: мягкийкинотеатр.рф и приходите на просмотр: Мягкий кинотеатр Мегаполис, Свердловский пр., 51а, 247-45-45.

Ищите кино "Доктор Лиза" в расписании: мягкийкинотеатр.рф и приходите на просмотр: Мягкий кинотеатр Мегаполис, Свердловский пр., 51а, 247-45-45.

Мягкий кинотеатр Фокус, ул. Молдавская, 16, 211-65-65.

Мягкий кинотеатр Алмаз, Копейское ш., 64, 210-11-11.

Возрастной ценз – 16+