Губернатор Санкт-Петербурга будет работать дистанционно

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24 октября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Александр Беглов. Фото: сайт администрации С-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов будет работать дистанционно. Это связано с его возможным контактом с лицами, заболевшими коронавирусом.

В пресс-службе губернатора сообщили, что глава города «возможно контактировал» с теми, у кого тест на COVID-19 оказался положительным.

Также сообщается, что рабочие совещания Бешглов будет проводить по видеосвязи.

Ранее губернатор Кузбасса сообщил, что они с супругой заразились коронавирусом.