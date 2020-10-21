Губернатор Кузбасса Цивилев сообщил что они с супругой заразились коронавирусом

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21 октября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Цивилев, фото из соцсети Вконтакте

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга Анна Евгеньевна заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава Кузбасса написал в соцсетях, что теперь работает дистанционно.

По словам Цивилева, у них "одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк". "Мы самоизолировались, будем лечиться на дому", - рассказал кемеровский губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что сейчас врачи перегружены Он призвал беречь себя и своих близких, носить маски.

"Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Берегите себя и близких, не болейте!" - написал губернатор Кузбасса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev) 21 Окт 2020 в 4:45 PDT

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