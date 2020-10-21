В России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, 317 человек умерли
21 октября 2020, 10:43[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 447 335 человек. Об этом стало известно в среду, 21 октября.
«За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов … полностью выздоровели 10 952 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4389, Санкт-Петербурге – 684, Московской области – 466, Нижегородской области – 332, Ростовской области – 305, Свердловской области – 255 и Архангельской области – 247.
За минувшие сутки в Москве скончались 63 человека.
Ранее ученые предложили для 100% диагностики коронавируса использовать глюкометр.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.