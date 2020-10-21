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В России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, 317 человек умерли

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, 317 человек умерли
машина скорой помощи, фото:Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 447 335 человек. Об этом стало известно в среду, 21 октября.

«За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов … полностью выздоровели 10 952 человека», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4389, Санкт-Петербурге – 684, Московской области – 466, Нижегородской области – 332, Ростовской области – 305, Свердловской области – 255 и Архангельской области – 247.

За минувшие сутки в Москве скончались 63 человека.

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БА

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