Американские ученые предложили для 100% диагностики коронавируса использовать глюкометр

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21 октября 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

глюкометр, фото: pixabay.com

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что стандартный глюкометр может выявить новую коронавирусную инфекцию в организме человека с точностью до ста процентов. Результаты соответствующего исследования распространили СМИ.

Эксперты пояснили, что в ходе кинических испытаний глюкометр обнаружил инфекцию SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью и отличал зараженные образцы от нецелевых антигенов со 100% специфичностью.

При этом ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина, комментируя мнение зарубежных коллег, отметила, что тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны. По ее словам, процедура может представлять собой взятие пробы слюны с помощью ватной палочки или тому подобного приспособления.

«На молекулярном уровне антиген - например, S-белок на поверхности вируса — выявляется молекулярным биораспознаванием», - уточнила Зимина.