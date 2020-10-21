Роспотребнадзор советует россиянам опасаться резких перепадов температуры

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21 октября 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

обогреватель, фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре предупредили о том, что с наступлением холодов защита организма от инфекций, в том числе и от COVID-19, снижается из-за переохлаждения, поэтому сейчас очень важно проследить за тем, чтобы в доме было тепло.

В этой связи важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, уделять внимание исправности и функционированию систем отопления и выбирать одежду по сезону. Уточняется, что в детских садах надо сохранять температуру 19-23 градусов, в школах – 18-24 градуса, в больницах – 20-26 градусов. Если эти нормы не соблюдаются, можно направить обращения в территориальные органы ведомства по регионам.

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