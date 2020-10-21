Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал категорию людей, которым не поможет вакцинация от коронавируса
21 октября 2020, 07:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Некоторые люди не смогут избавиться от угрозы COVID-19 с помощью вакцины. У них, по словам вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, возникнут проблемы с выработкой антител.
Как отметил вирусолог, плохая выработка антител наблюдается только у людей с иммунодефицитом.
Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в результате вакцинации от коронавируса антитела к нему плохо вырабатываются у четырех групп людей: у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты. Альтштейн не может с ним согласиться. "Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", - подчеркнул Альтштейн.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал результаты исследования новых симптомов COVID-19.
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