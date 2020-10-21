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В Новосибирской области продлят школьные каникулы и ограничат работу кафе и клубов

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирской области продлят школьные каникулы и ограничат работу кафе и клубов
человек в маске, фото: pixabay.com

Власти Новосибирской области в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции приняли решение продлить осенние каникулы на неделю и ограничить работу предприятий общепита ночью. Об этом стало известно в среду, 21 октября.

«По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, организации общественного питания и ночные клубы не будут работать с полуночи и до 8.00. Ограничения не коснутся  заведений в аэропортах,вокзалах и гостиницах. 

Отмечается, что многие регионы уже отправили школы на каникулы и ограничили работу заведений ночью. 

БА

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